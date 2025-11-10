Sındırgı'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sındırgı'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde saat 18.20’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı yerin 6,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem KapıdaDeprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem KapıdaYaşam

Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine SallandıBalıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine SallandıGüncel

Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den AçıklamaSındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den AçıklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme Ozan Elektronik Para Soruşturmasında Sıcak Gelişme
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Vererek Uyardı İstanbullular Dikkat! AKOM Saat Vererek Uyardı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreninde Önemli Mesajlar 'Atatürk'ü Yönelik Hakarete Karşıyız!'