Sındırgı'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde saat 18.20’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı yerin 6,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi