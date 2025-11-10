Sındırgı'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde saat 18.20’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı yerin 6,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:18:20:09 TSİ
Enlem:39.20028 N
Boylam:28.21028 E
Derinlik:6.66 km
Detay:https://t.co/cCnFCLvp4x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi