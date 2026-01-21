Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Sındırgı Yine Depremle Sarsıldı! AFAD'dan Açıklama
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Saat 18.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 11.58 kilometre olduğu belirtildi.

