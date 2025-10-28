Sındırgı Depreminde Son Durum! Bakan Yerlikaya tv100’e Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin tv100'e konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Herhangi bir can kaybı yok" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından tv100 canlı yayınında son durumu anlattı. Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 2 saati aştı. O saatten bu saate birinci yapmış olduğumuz arama tarama çalışmalarını tamamladık.
YIKILAN BİNALARDA YAŞAYAN YOK
* İl merkezinde daha önceki depremde riskli olduğu için kullanılmayan 3 bina ve 2 katlı merkezdeki dükkân yıkıldı. Yani 4 yıkılan enkaz var merkezde; yaşam olmayan.
CAN KAYBI YOK
Kırsalda 75 mahallemizin taramaları bitti. Birinci taramadan elde ettiğimiz bilgi herhangi bir enkazın olmadığı ve can kaybının olmadığı. Şu vakte kadar panik nedeniyle 3 kişide hafif yaralı var. Yarım saate kadar elektrikler yoktu. Arkadaşlarımız bunun giderildiğini ifade ettiler. Ulaşım ile ilgili sıkıntı yok.
EVİNE GİREMEYENLER İÇİN KAMU KURUMLARI AÇIK
* Okullar yarın Balıkesir genelinde tedbir amaçlı 1 gün tatil edildi. Bu gece binalara giremeyen vatandaşlarımız için tüm okullar, camiiler, kamu kurum ve kuruluşları bu gece açık.
