Sındırgı Depreminde Son Durum! Bakan Yerlikaya tv100’e Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22:48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından tv100 canlı yayınında son durumu anlattı. Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem 2 saati aştı. O saatten bu saate birinci yapmış olduğumuz arama tarama çalışmalarını tamamladık.

YIKILAN BİNALARDA YAŞAYAN YOK

* İl merkezinde daha önceki depremde riskli olduğu için kullanılmayan 3 bina ve 2 katlı merkezdeki dükkân yıkıldı. Yani 4 yıkılan enkaz var merkezde; yaşam olmayan.

CAN KAYBI YOK

Kırsalda 75 mahallemizin taramaları bitti. Birinci taramadan elde ettiğimiz bilgi herhangi bir enkazın olmadığı ve can kaybının olmadığı. Şu vakte kadar panik nedeniyle 3 kişide hafif yaralı var. Yarım saate kadar elektrikler yoktu. Arkadaşlarımız bunun giderildiğini ifade ettiler. Ulaşım ile ilgili sıkıntı yok.

EVİNE GİREMEYENLER İÇİN KAMU KURUMLARI AÇIK

* Okullar yarın Balıkesir genelinde tedbir amaçlı 1 gün tatil edildi. Bu gece binalara giremeyen vatandaşlarımız için tüm okullar, camiiler, kamu kurum ve kuruluşları bu gece açık.

