Sındırgı Beşik Gibi... 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sındırgı Beşik Gibi... 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.08’de bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

