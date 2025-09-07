Sındırgı Beşik Gibi... 4.0 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.08’de bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-07
Saat:20:08:19 TSİ
Enlem:39.17917 N
Boylam:28.16694 E
Derinlik:9.62 km
Detay:https://t.co/HgWMp0mM4l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: