Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor.Hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans...

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Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Devam Ediyor

Anadolu Üniversitesinin sınavsız İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor.
Hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı sürüyor. İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

Yoğun ilgi gören 2024-2025 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Temmuz Salı günü başladı ve 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Sınavsız ikinci üniversite ile öğrencilere 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuluyor. Öğrenciler 30 bin üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim olanağına sahip oluyor. 81 ilde 110 sınav merkezi ve öğrencilik işlemleri için büro desteği de Anadolu Üniversitesinin öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Kayıt işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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