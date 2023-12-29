Sinan Oğan'dan '27 bin liralık atkı' açıklaması: '11 dolara almıştım'

Londra seyahatindeki fotoğrafları gündem olan Sinan Oğan, eleştirilere yanıt verdi. Oğan, gündem olan atkısıyla eski fotoğraflarını da paylaştı.

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Sinan Oğan'dan '27 bin liralık atkı' açıklaması: '11 dolara almıştım'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, Londra’da fotoğraflarının yayınlanmasıyla gündem oldu. Oğan’ın söz konusu fotoğrafta görünen atkısının ise yaklaşık 27 bin lira olduğu iddia edildi. Oğan, atkıyı yıllar önce 11 dolardan aldığını belirtti.

Oğan, X hesabından şunları yazdı:

"Seçim mağlubiyetlerini her türlü iftiraya başvurarak örtmeye çalışan ahlak yoksunu bir kesimin iftiraları devam ediyor. Aşağıda sırasıyla 2023 Şubat depreminde Elbistan’da, 2020’de bahçemde, 2022 Mart ayında ve 2022 aralık ayında aynı atkıyla çekilmiş fotoğraflarımı buraya koyuyorum. Ayrıca bu atkıyı tam 10 yıldır takıyorum. Aynı kıyafeti uzun yıllar giyen birisiyim. Marka takıntısı olan birisi de değilim. Ayrıca bunun gibi birkaç tane daha var 10 yıldır taktığım. Nedense 10 yıldır kimsenin dikkatini çekmemiş!

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"11 DOLARDAN BİR KAÇ ADET ALMIŞTIM"

2013 yılında dışişleri komisyonu üyesi olarak gittiğim bir seyahatimde üzerindeki markasına dahi dikkat etmeden 11 dolardan birkaç adet almıştım. O gün bu gündür bu atkıları takıyorum. Ayrıca üzerinde bir marka da yoktu. Bugün paylaşım dolayısıyla da markasını öğrenmiş oldum. Ama anladığım kadarıyla bu atkı iddia edilen markaya ait ise o fiyata zaten vermezler. Ayrıca benim açımdan da fark etmiyor.

"3 GÜN KALIP DÖNDÜM"

Normalde bu tür saçmalıklara cevap vermiyorum ama Şehitlerimiz üzerinden yapılmaya çalışılan algı dolayısıyla cevap veriyorum. Londra’ya hem akraba ziyaretine hem de yurtdışı siyasi örgütlenmeyi görüşmek için gittim. Kirvem olan akrabam o akşam yemeğe davet etti, çıkışta da iş yeri sahibi foto rica etti. Ben gittiğimde Şehitlerimiz yoktu. 3 gün kalıp döndüm zaten. Bunun dışındaki her yazılan iftiradır.

NOT: İlk defa yurtdışına çıkmıyorum. 1990 yılından beri 15 yıl yurtdışında yaşamış sonrasında her yıl en az bir kaç defa yurtdışına giden birisiyim. Bu gidişim neden bunlara batmış?"

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