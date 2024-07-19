Sinan Ateş Davasında Mütalaa Açıklandı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022'de Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada, ikinci duruşma Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü

Sabah 09.00’da başlayan duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 3 sanık için beraat isterken, diğer sanıklar için iddianamedeki benzer suçlardan cezalandırma istedi.

Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapmaları için 30 Eylül tarihine ertelendi.

AYRINTILAR GELİYOR...