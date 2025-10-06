Sinan Ateş Davasında Kritik Gelişme! İstinaftan Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iki ayrı davanın birleştirilmesine hükmetti. Böylece, Ateş’in öldürülmeden önce kişisel bilgilerinin temin edilmesi ve cinayetin ardından suçlulara yardım edildiği iddialarına dair dosyalar, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birlikte görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanıklı davanın, MHP’li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın yargılandığı ana dosyayla birleştirilmesine karar vermişti. Ancak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi "Fiili bağlantı yok" diyerek reddedince, uyuşmazlık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, iki dosya arasında 'şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu' gerekçesiyle birleştirme kararı verdi. Böylece Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin daha önce verdiği ret kararı kaldırıldı.

İSTENEN CEZALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ülkü Ocakları yöneticileri Burak Kılıç, Suat Yılmazzobu ve Gürsel Horat için “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak” suçundan 2 ila 4 yıl, polis memuru Talha Atalay için ise aynı suçu kamu görevlisi sıfatıyla işlediği gerekçesiyle 3 ila 6 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca, cinayetin ardından “suçluyu kayırmakla” suçlanan dört sanık hakkında da 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanı ve eski Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 1984'te Balıkesir'de doğdu. Bursa'da büyüyen ve lise yıllarından itibaren Ülkü Ocakları içerisinde yer alan Ateş, 12 yıl MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yaptı. Ateş, 2019'da Olcay Kılavuz'un yerine Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atandı, ertesi yıl ise Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. MHP ve Ülkü Ocakları içerisinde muhalif çizgisini sürdürdüğü öne sürüldü.

NEREDE VE NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ?

Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.

