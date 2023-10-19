Sinan Ateş cinayetinde skandal gelişme: Hem Ateş'in yerini bildirmiş hem de soruşturmada yer almış

Geçtiğimiz yılın aralık ayının 30. gününde Ankara’nın en işlek yerlerinden biri olan Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Ateş’in cinayetine ilişkin yapılan soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile Ülkü Ocakları eski yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Avukat Serdar Öktem’in de bulunduğu 21 kişi tutuklanmıştı.

Olay sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Demirbaş’ın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un zaman zaman kullandığı evde olduğu ortaya çıkmış, Demirbaş’ı sakladığı iddia edilen Kılavuz’un da polisle tartıştığı iddia edilmişti. Kılavuz hakkında “cinayete yardım” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı da anlaşılmıştı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Sinan Ateş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Başsavcılığı’nın talimatıyla, biri komiser olmak üzere 2 kişi bu sabah gözaltına alındı. Gözaltı kararı ise dosyanın emniyet ayağında yaşanan yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Gözaltına alınan komiser M.E.A’nın, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a, “Ateş’in ev adresi, anlık konum bilgileri, sık gittiği yerler ile kullandığı araçların marka, model ve plakaları” gibi bilgileri sızdırdığı belirlendi. Buna karşın M.E.A’nın Ateş cinayeti soruşturmasında aktif olarak rol aldığı anlaşıldı.

‘DELİL KARARTIP KARARTMADIĞI DA ARAŞTIRILIYOR’

M.E.A’nın dosyada aktif olarak görev aldığı sürede dışarıya bilgi sızdırıp sızdırmadığı ve delil karartıp karartmadığı da araştırılıyor.

Öte yandan M.E.A ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiye de benzer suçlamalar yöneltildiği öğrenildi. Söz konusu kişinin de Ateş’in kişisel bilgilerini bir şekilde elde ederek Demirbaş’a bildirdiği, Demirbaş’ın da bu kişilerden aldığı bilgiyi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep üzerinden tetikçiye ulaştırdığı öne sürülüyor. Soruşturmada daha önce tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan 2 polis tutuklanmıştı.

'TANIK' OLMASINA KARŞIN AVUKATI DA HAZIR BULUNDURULDU'

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Emre Yüksel ile ilgili de ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre, Yüksel soruşturma kapsamında ilk olarak Ankara Emniyeti’ne gelerek, Tolgahan Demirbaş’ın olayla ilgisinin olmadığını öne süren ifadesini doğrular şekilde beyanda bulundu. Ancak emniyetteki ifadesi sırasında Yüksel “tanık” olmasına karşın avukatı da hazır bulunduruldu. Savcılığın, halen tutuklu bulunan şüpheli Yüksel’e ait tanık ifadesinin neden avukat huzurunda aldırıldığını, bu kişiye bir telkin ya da yönlendirme yapılıp yapılmadığını da araştırılacağı konuşuluyor.