Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Doğukan Çep İzleyicileri Tehdit Etmiş!
Sinan Ateş cinayeti davası 4. gününde devam ediyor. Ayşe Ateş ve anne Saniye Ateş'in bugün duruşma salonunda konuşması bekleniyor. Ateş duruşma öncesi yaptığı açıklamada bugüne kadar korktuğu için veremediği isimleri açıklayacağını söyledi. Sanık Doğukan Çep'in dünkü duruşmadan çıkartıldığı sırada izleyicileri başını sallamak suretiyle tehdit ettiğine kanaat getiren mahkeme, bugünkü duruşma öncesi durumu kayıt altına aldı.
Sinan Ateş cinayeti davasının 4. duruşması başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal duruşmayı bugün takip eden siyasetçiler arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bugün duruşmayı takip etmesi bekleniyor.
22 tutuklu sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların ifadeleri tamamlanmış, sanık avukatlarının ifadesine geçilmişti. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından müştekilerin ve avukatlarının savunmalarında geçilecek.
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in duruşmada konuşması ve cinayete dair ‘üst kademeden’ olduklarını belirttiği bazı isimlerin adlarını açıklaması bekleniyor.
Öte yandan dün duruşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Saniye Ateş'in de sağlık durumunun iyi olması halinde hakim karşısında olacağı biliniyor.
Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturmakta olan izleyicilere tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da kendisine mahkemeye üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu duruma kayıt altına aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı takip etmek üzere mahkeme salonuna geldi. Özel'e CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eşlik etti. Özel, Ayşe Ateş'in yanına oturdu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Gerçek Gündem