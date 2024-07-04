Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Doğukan Çep İzleyicileri Tehdit Etmiş!

Sinan Ateş cinayeti davasının 4. duruşması başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal duruşmayı bugün takip eden siyasetçiler arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bugün duruşmayı takip etmesi bekleniyor.

22 tutuklu sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların ifadeleri tamamlanmış, sanık avukatlarının ifadesine geçilmişti. Bugünkü duruşmada sanık avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından müştekilerin ve avukatlarının savunmalarında geçilecek.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in duruşmada konuşması ve cinayete dair ‘üst kademeden’ olduklarını belirttiği bazı isimlerin adlarını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan dün duruşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Saniye Ateş'in de sağlık durumunun iyi olması halinde hakim karşısında olacağı biliniyor.

09.20 DOĞUKAN ÇEP İZLEYİCİLERİ TEHDİT ETTİ

Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturmakta olan izleyicilere tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da kendisine mahkemeye üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu duruma kayıt altına aldı.

09.35 ÖZGÜR ÖZEL DURUŞMADA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel duruşmayı takip etmek üzere mahkeme salonuna geldi. Özel'e CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eşlik etti. Özel, Ayşe Ateş'in yanına oturdu.

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Kaynak: Gerçek Gündem