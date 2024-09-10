Şimşeklerle Aydınlanan Tatvan’da Şiddetli Yağmur Taşkınlara Sebep Oldu

Tatvan’da akşam saatlerinde etkili olan şimşek fırtınası, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Tatvan’da akşam saatlerinde başlayan şimşek fırtınası, gökyüzünü aydınlattı. Görsel şölen sunan şimşeklerin ardından yoğun bir yağmur yağışı etkisini gösterdi. Kısa süre içerisinde etkisini artıran yağmur, bazı bölgelerde küçük taşkınlara neden oldu. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, belediye ekipleri taşkınlara müdahale etmek için harekete geçti. Yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA