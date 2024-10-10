Simit Alırken Bir Kez Daha Düşünün: Firmalar Son Dönemde Neden Donuk Simide Yöneldi?

DÜŞÜK MALİYETLE YÜKSEK KAR

Firmalar, maliyetleri düşürmenin ve tüketicilere daha cazip ürünler sunmanın yollarını ararken, donuk simit gibi alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Üretim süreci daha kısa ve az iş gücü gerektiriyor, bu da maliyetleri düşürüyor. Ayrıca, donuk simitlerin çeşitli lezzetlerde ve şekillerde sunulabilmesi, tüketicilere farklı seçenekler sunarak markaların dikkat çekmesine ve farklılaşmasına olanak tanıyor.