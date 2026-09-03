Silivri’deki Gemi Kazasında Sıcak Gelişme: 2 Kaptan Tutuklandı

Silivri açıklarında 2 geminin çarpışması sonucu 10 mürettebatın kaybolduğu kazaya ilişkin soruşturmada, Alsu gemisinin 2 kaptanı tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi.

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Silivri’deki Gemi Kazasında Sıcak Gelişme: 2 Kaptan Tutuklandı
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Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu 10 mürettebatın kaybolduğu kazaya ilişkin soruşturmada 2 kaptan tutuklandı. Kazada adı geçen Alsu gemisinin 1. Kaptanı Ahmet Erarslan ile 3. Kaptanı Murat Evcimen, kusur durumları dikkate alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda Ahmet Erarslan ve Murat Evcimen’in tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

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