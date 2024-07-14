Silivri'de Yangın: 4 Saatlik Müdahalenin Ardından Kontrol Altına Alındı

Silivri'nin Gazitepe Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havadan helikopter desteğiyle de söndürülmeye çalışılan yangın, yol kenarında ve trafikteki vatandaşları da tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu çalışmaları bölgede takip etti.

Yangının yaşandığı bölgede çalışmaları takip eden Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, “Silivri’de anız yangınlarından bıktık. Yangın çok büyük bir alanı kaplamış durumda. Tınaztepe bölgemizden Silivri’nin yerleşim yerine, konutlar bölgesine kadar lodosun etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alındı gibi. Helikopter desteği istedik, itfaiye ve belediye ekiplerimiz burada. Hepimiz seferber olduk fakat çok büyük bir alan yanmış durumda. Özellikle çiftlik bölgeleri tamamen yanmış durumda. Oradaki insanları tahliye ettik, tahliye etmeye devam ediyoruz. Şu anda herhangi bir can kaybımız yok erken müdahale edildiği için fakat lodosla birlikte ilerleyemiyoruz. KİPTAŞ bölgesine doğru taşmaya başladı. Vatandaşlar ellerindeki sigaraları, bilinçsiz ateş yakmayı bıraksınlar. Burada can kaybı da olabilirdi. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

4 SAATLİK MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

Gazitepe Mahallesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana ve çevredeki bazı evlere sıçradı. Yangının sirayet etme tehlikesi bulunan yerleşim yerlerindeki evlerin tahliyesi için çalışma başlatan polis, ekip araçlarından vatandaşların evlerini boşaltmaları ve güvenli noktalara gitmeleri yönünde anonslar yaptı.

Bazı çiftlik evlerinin de zarar gördüğü yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

'TARİHİN EN BÜYÜK YANGININI YAŞADIK'

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve genişliği de yaklaşık 5 kilometre yani Silivri tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evinin bulunduğu alanlarımız vardı, oradaki vatandaşlarımızı tahliye edip, sağlık kuruluşlarına gönderdik. Hayvanlarımızı da tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok. Benim üzüldüğüm nokta aynı anda yaklaşık 6-7 noktadan yangının çıkması. Burada bir kötü niyet arıyorum. Silivri'mizdeki bu büyük yangının yaşam yerlerine yaklaştığı noktada sonlandırmış durumdayız. Yangını söndürdük. Yaklaşık 6-7 çiftlik evinde sıkıntı var, tamamen yanmış durumdalar."

Balcıoğlu, her türlü tedbiri alacaklarını belirterek vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA