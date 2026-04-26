Silivri'den Madencilerle Dayanışma Mesajı

400 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan, günlerdir Ankara’da haklarını arayan maden işçilerine destek mesajı paylaştı.

'EMEK MESELESİ SİYASİ KÜLTÜR MESELESİDİR'

Mesajında, emekçilerin hak kayıpları yaşamaması, yaşanacak haksızlıkların giderilmesi için temelden siyasi kültür değişimine değinen Şahan; “Maden emekçilerinin Ankara’da devam eden mücadelesi bize şunu açıkça gösteriyor: Bu ülkede emek meselesi, aynı zamanda bir siyasi kültür meselesidir. Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız” diye ifadelerini kullandı.

'İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY YENİ BİR KAMUSAL AKIL'

Devletin emekçilerin haklarına duyarlı olması gerektiğine de değinen Resul Emrah Şahan destek mesajını şöyle tamamladı; “Emeğin hakkını güvence altına alamayan, yurttaşı güçsüz bırakan, sermayeyi korurken çalışanı belirsizliğe terk eden bir yönetim anlayışının, güçlü bir devlet aklıyla bağdaşması mümkün değildir.

Bizim ihtiyacımız olan şey, yurttaşı güçlendirerek güçlenen yeni bir kamusal akıldır.

Belirsizliklerle, dışa bağımlılıkla, ekonomik krizle ve yoksullukla; Alın terine değer vererek, hakkı teslim ederek, kimseyi yalnız bırakmayarak ve toprağa, insana, kente ve cana eşit davranarak başa çıkabiliriz.

'ADALET, DEVLETİN HERKES İÇİN EŞİT İŞLEDİĞİ DÜZENDE MÜMKÜN'

Doğayı talan edilecek bir kaynak; kenti rant alanı, emeği maliyet kalemi olarak gören bir düzen adil değildir. Adalet; ancak yurttaşın güçlü olduğu, emeğin korunduğu ve devletin herkes için eşit işlediği bir düzende mümkündür. Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız. Bu ülke, yurttaşını ve emeğini güçlendirdiği ölçüde güçlenecek.

Dört duvar arasında, demir kapılar ardında olsam da; sonuna dek maden işçilerimizin ve ailelerinin yanındayım.”

