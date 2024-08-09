Silivri'de İlginç Hırsızlık! Oltayla Komşusunun Minderlerini Çaldı

Silivri'de bir kişi alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çaldı. İlginç hırsızlık anlarını komşuları gördü.

Silivri'de İlginç Hırsızlık! Oltayla Komşusunun Minderlerini Çaldı

Silivri Fatih Sultan Mehmet Caddesi KİPTAŞ sitesi içerisinde oturan bir adam, evinde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği minderleri almak için ise akıl almaz bir yola başvurdu.

OLTA İLE HIRSIZLIK

Evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağı olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı doğru çekmeye başladı.

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Kaynak: İHA

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