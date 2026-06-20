Silivri Belediyesi'nde Başkanvekili Belli Oldu

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İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 'nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Belediye Meclisi, bugün yeni başkanvekilini seçmek için sandık başına gitti.

AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI

Silivri İlçe Belediye Meclisi'nde saat 10.00'da başlayan oylama işleminde CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken MHP toplantıya katılmadı, AK Parti ise aday çıkarmadı.

İlk turda Ekici 20 oy alırken ikinci turda da 20 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için üçüncü tura geçilen seçimde Ekici yeni başkanvekili seçildi.

Kaynak: ANKA