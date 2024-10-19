Silifke'de Sami Göksu Gastronomi Konağı Açıldı

Silifke Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan yaklaşık 156 metrekare kapalı, 530 metrekare açık alana sahip tarihi Sami Göksu Gastronomi Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Geç Osmanlı döneminden kalma konak, uzun yıllar metruk bir bina olarak kent merkezinde yer alıyordu. Silifke Belediyesi tarafından restore edilen bina artık Gastronomi Konağı olarak hizmet verecek.

Açılış konuşmasını yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

“Kent merkezimizde yer alan tarihi Sami Göksu Konağı, gastronomimize yakışır bir şekilde restore edildi. 2023 yılında Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle Silifke Belediyesi tarafından restoresi tamamlanan Sami Göksu Gastronomi Konağı'mız, iki kattan oluşmaktadır. Sofalı plan tipi konakta, gastronomi ve modern mutfaklar bulunacak. İnanıyorum ki her bir köşesi tarih kokan ve doğal güzellikleri barındıran şehrimizin yöresel lezzetlerini tatma imkânı bulacağımız bu konak, kısa sürede yerli ve yabancı konukların ilgi odağı haline gelecek. İlçemize gelen misafirlerimiz burada zengin yemek kültürümüzü tanıyabilecek. Bu mekanın hem belediyemize hem de Silifke’mize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yoğun programı içerisinde bizleri bu güzel ve anlamlı açılışta yalnız bırakmayan başta CHP Genel Başkan Yardımcı’mız Gökan Zeybek olmak üzere beraberindeki PM üyemiz Ecevit Keleş, Mersin Milletvekili’miz Talat Dinçer, İl Başkanımız, İlçe Başkanı’mız, kadın kolları yönetimimiz, muhtarlarımız ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.”

Silifke’de, Yörük kültürüne ve özüne sahip çıkan bir belediye olduğuna vurgu yapan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de “‘Silifke Belediye Başkanı'mıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten Silifkeliler çok şanslı… Özüne yabancı olmayan, kültürüne ve geçmişine bu denli sahip çıkan bir başkana sahip. Gastronomi alanında yaptıkları katkılar nedeniyle Silifke Belediyesi’ni tebrik ediyor, konağımızın bu güzel şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Açılışta söz alan CHP Parti Meclisi üyesi Ecevit Keleş, “Belediyemizin ilçemize kazandırdığı bu güzel gastronomi konağı açılışında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu konak tarihi bir değere sahip olduğu gibi, bu değeri yaşatmakta ayrı bir öneme sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise “Tarihi ve doğal güzellikleri barındıran Silifke şehrimizde, avlusundan tutunda bahçesine ve mimari yapısına kadar tarih solunan Sami Göksu Konağı gibi bir mekanda, siz değerli Silifkelilerle bu açılışı yapmak bizler için onur ve gurur vericidir. 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait olması bir yana yüzyıllardır farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bu değerlerimize sahip çıkmak bir o kadar değerli ve önemlidir. Silifke’nin geçmişten bugüne mutfak kültürünü yansıtan, tarihsel ve kültürel değerlerle zenginleştirildiği Sami Göksu Gastronomi Konağı hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA