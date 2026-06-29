Şile Belediyesi Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyede

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, soruşturmada ele geçirilen ve rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan inceleme raporları, HTS kayıtları ile hesap hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu 6 farklı eyleme ilişkin yeni delillere ulaşıldığı aktarıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haklarında makul suç şüphesi bulunan 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi