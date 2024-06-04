Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük unutulmadı

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, İlkay Akkaya konseri ile anıldı. Başkan Zeydan Karalar, “Samet çok özel bir insandı. Onu unutmak mümkün değil. Saldırının ayrıntılarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz” dedi.

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Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük unutulmadı

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, İlkay Akkaya konseri ile anıldı. Başkan Zeydan Karalar, “Samet çok özel bir insandı. Onu unutmak mümkün değil. Saldırının ayrıntılarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz” dedi.

Görevi başında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, İlkay Akkaya konseri ile anıldı. Merkez Park Amfi Tiyatro’daki anma etkinliğine, Başkan Karalar, Güdük’ün ailesi ile sevenleri ve Adanalılar katıldı.

Samet Güdük’ün katledilmesinin sıradan bir cinayet olmadığını ve her yönüyle aydınlatılmasını beklediklerini belirten Karalar, olayla ilgili elde ettikleri yeni bilgileri yetkililere iletmeye devam ettiklerini aktardı. Karalar, bu sürecin devam ettiğini fakat henüz bir sonuca ulaşılamadığını ama saldırının gerçek nedenleriyle aydınlatılması için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güdük’ün sabırlı, anlayışlı tarzıyla insanları karşıladığını ve işini çok iyi yaptığını anlatan Karalar, şöyle konuştu:

“Samet gibi insanların yeri doldurulamaz. Yaptığı her işte başarılı oldu ve onunla ilgili güzel planlarımız vardı fakat böyle menfur bir cinayete kurban gitti. Bu sıradan bir cinayet değil, tasarlanmış bir saldırıdır. Bu cinayetin aydınlatılmasını bekliyoruz. Samet bizimle birlikte hep yaşayacak ve onun masası hep boş kalacak. Onu unutmak mümkün değil. Bazı insanlar dünyaya gelirler, iz bırakırlar ve giderler. Samet Güdük kardeşimi saygı ve sevgiyle anıyorum.”

Güdük’ün ağabeyi Mehmet Güdük de kaybettiği kardeşinin hayat hikayesini anlattı, “Dostlarınla güler, kardeşinle ağlarsın” temalı şiiri okudu. Kardeşinin insan ilişkilerini çok sağlam inşa ettiğini ve kurduğu iletişimlerin uzun süreli olduğunu belirten Mehmet Güdük, Samet Güdük’ün emekten, halktan ve haktan yana kişiliğinin şekillendiği yıllarla ilgili bilgi verdi.

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