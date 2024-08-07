Silahlı Kavgada Yaralanan Esnaf 8 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde geçen yıl Aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 Aralık 2023 tarihinde Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D. ile Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada, Mehmet D.’nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan Muhtar Harun Kara ile esnaf İsmail Algül, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamış, Algül ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaralı kebapçı Algül (43), yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA