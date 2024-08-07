Silahlı Kavgada Yaralanan Esnaf 8 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Kütahya’da geçen yıl aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede 8 ayın ardından yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Silahlı Kavgada Yaralanan Esnaf 8 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde geçen yıl Aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1 Aralık 2023 tarihinde Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D. ile Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada, Mehmet D.’nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan Muhtar Harun Kara ile esnaf İsmail Algül, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamış, Algül ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yaralı kebapçı Algül (43), yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı: Kira Kontratlarında Yeni Dönem Kira Kontratlarında Yeni Dönem
Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit Oldu
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
Meteoroloji'den Çifte Alarm! İkisi Birden Geliyor Meteoroloji'den Çifte Alarm!
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem