Silahla Oyun Faciayla Bitti! Ağabeyini Sırtından Vurup Öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde Adatepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşam saat 22.50 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. Ankara'dan İzmir'e gelen aracın sürücüsü ağabey S.Ç. (22), kardeşi S.T.Ç. (19) ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezmeye başladı. Bu esnada S.T.Ç.'nin elinde bulunan tabanca 6. Sokak üzerindeyken birden ateş aldı.

Kurşun ağabey S.Ç'nin sırt bölgesine isabet ederken, otomobil durdu. Ağır yaralanan S.Ç., aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağabey S.Ç., kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Şüpheli S.T.Ç., olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobilin sokağa girmesi ve araçtakilerin yaşadıkları panik anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İHA