Silahla Bir Kişiyi Yaralayıp Kaçmıştı: Tutuklandı

Kars'ta bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan ve 6 farklı suçtan 30 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Ahmet Arslan Caddesi üzerinde C.K. (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı S.Ö'yü (27) silahla vurarak yaraladı.

Olayın arından kaçan C.K'nin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede silahlı kavgaya karışan C.K'nin "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "tehdit", "basit yaralama", "bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma" suçlarından 30 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve 6 bin 360 lira para cezası bulunduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada yeri tespit edilen C.K. operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 3 av tüfeği şarjörü ve 23 av tüfeği kartuşu ile 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA