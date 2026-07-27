Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı... Ünlülerin Uyuşturucu Testi Sonuçları Çıktı
Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları çıktı. İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'ın da aralarında bulunduğu 11 isimde pozitif bulguya rastlandı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun örneklerinde uyuşturucu madde çıkmadı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Sıla, İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 11 sanatçı ve sosyal medya fenomeninin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yalçıntaş’ın test sonucunda THC (esrar) çıktığı öğrenildi.
SILA'NIN ÖRNEKLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKMADI
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun kan, saç ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Sıla'nın sakinleştirici ve kaygı giderici tedavilerde reçeteyle kullanılan benzodiazepin grubu ilaç etken maddesi bromazepam saptandı.
İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER
Uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim şöyle:
Akın ALTAN
Asude MERCAN
Ayşenur BALCI
Buğra BALKAYA
Büşra TATAR
Cenk ÇÖTELİ
Emre AVAR
Hilal Zeynep HEDBE
İlyas YALÇINTAŞ
Orhan YILDIZ
Şefik Ömer DOLMAN
NE OLMUŞTU?
Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 25 kişi 16 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Sulh ceza hakimliği İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
Kaynak: Haber Merkezi