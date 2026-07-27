Sıla, İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı... Ünlülerin Uyuşturucu Testi Sonuçları Çıktı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Sıla, İlyas Yalçıntaş, Asude Mercan ve Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 11 sanatçı ve sosyal medya fenomeninin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.



Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yalçıntaş’ın test sonucunda THC (esrar) çıktığı öğrenildi.

SILA'NIN ÖRNEKLERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKMADI

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun kan, saç ve idrar örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Sıla'nın sakinleştirici ve kaygı giderici tedavilerde reçeteyle kullanılan benzodiazepin grubu ilaç etken maddesi bromazepam saptandı.

İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim şöyle:

Akın ALTAN

Asude MERCAN

Ayşenur BALCI

Buğra BALKAYA

Büşra TATAR

Cenk ÇÖTELİ

Emre AVAR

Hilal Zeynep HEDBE

İlyas YALÇINTAŞ

Orhan YILDIZ

Şefik Ömer DOLMAN

NE OLMUŞTU?

Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, yapımcı Mehmet Fatih Aksoy, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 25 kişi 16 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Sulh ceza hakimliği İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi