'Sıla Bebek' Paylaşımı Nedeniyle Yargılanıyordu: Gülben Ergen İçin Mahkemeden Karar

Şarkıcı Gülben Ergen’in, Sıla bebek cinayetine ilişkin sosyal medyada bir paylaşımı alıntılaması nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkemenin beraat kararı verdiği Ergen, çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in "Sıla bebek" cinayetine ilişkin, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını alıntılaması nedeniyle "hakaret" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına, Gülben Ergen ve avukatı katıldı.

'ÜZÜNTÜYLE TWEETİ ALINTILADIM'

Gülben Ergen, duruşmadaki ifadesinde "Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Ancak söz konusu tweeti suç işleme kastım olmadan alıntıladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte toplamda 59 adet anaokulu projesinde bulundum. Ayrıca 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği’nin kurucusu ve başkanıyım. Ben hem Sıla Bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi davalarında aileleriyle de görüşüp elimden geleni yaptım. Ben sanatçı kimliğimin yanında özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda aktivistlik de yaparım. Ben Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin iki buçuk yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle, hakaret kastı olmadan tweeti alıntıladım" dedi.

'Sıla Bebek' Paylaşımı Nedeniyle Yargılanıyordu: Gülben Ergen İçin Mahkemeden Karar - Resim : 1

'HAYATIM BOYUNCA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİM'

Üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirten şarkıcı, "Böyle bir davadan hem sizi hem adliyeyi meşgul ettiğim için ayrıca üzgünüm. Ben yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim. Sıla Bebek, Rojin, Ahmet Minguzzi gibi diğer çocuklarda olduğu gibi bu dosyada da hassasiyetim sebebiyle tweetler attım. Ancak ben kimsenin şahsına hakaret etmedim. Hakaret unsuru barındıran tweeti alıntılayarak kendi yorumumu yazdım. Bu süreçten çıkaracağım dersler var. Bunlardan biri de hakaret içeren bir tweeti dahi alıntılamamam gerektiğidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanık Gülben Ergen’in yapmış olduğu paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Duruşma sonrası mahkeme önünde açıklama yapan Gülben Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Gülben Ergen Beraat
