Sıla Bebek 16 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor!

Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olayda iyi haber henüz gelmedi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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Sıla Bebek 16 Gündür Yaşam Mücadelesi Veriyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durum polise bildirildi.

ANNE VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y ise devlet korumasına alındı.

ADLİ TIP RAPORUYLA KANITLANDI

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Kaynak: AA

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