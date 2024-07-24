Siirt’te Sulama Havuzuna Düşen Çocuktan Acı Haber

Siirt'te evinin bahçesinde oynarken sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki Asmin, yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Siirt’te Sulama Havuzuna Düşen Çocuktan Acı Haber

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki sulama havuzuna düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan ilçesinin Kayalısu köyünde evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Asmin Bakır dengesini kaybederek havuza düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bakır’ın boğulma sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Komşuda Korkutan Deprem Komşuda Korkutan Deprem
Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız
Jose Mourinho İsyan Etti: 'UEFA Buna Neden İzin Veriyor?' Jose Mourinho İsyan Etti
MHP ve Bahçeli’nin Radarına Girmişti! 'Osman Kavala' Talebine Red Alan Tuğrul Türkeş: Kahraman, Atalay Ve Mater’i De Ziyaret Edeceğim Tuğrul Türkeş'in 'Osman Kavala' Talebine Onay Çıkmadı
Komşuda Korkutan Deprem Komşuda Korkutan Deprem
Ferdi Kadıoğlu, Mourinho'yu İki Kelimeyle Tanımladı Ferdi Kadıoğlu, Mourinho'yu İki Kelimeyle Tanımladı