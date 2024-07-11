Siirt’te Salep Üretimine Başlanacak

Siirt'te yabani formda sıklıkla rastlanan salep bitkisinin üretimine geçilecek.

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Siirt’te Salep Üretimine Başlanacak

Siirt'te yabani formda sıklıkla rastlanan salep bitkisinin üretimine yönelik çalışmalar başladı.

Siirt Valiliği'nin finans desteği ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Siirt’te Salep Üretim Projesi” uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Proje kapsamında uygun çeşitlerin tespiti ve yetiştiriciliğinin yerinde görülmesi için Siirt ili ile aynı iklim şartlarına sahip olup 3 yıldır salep yetiştiriciliği konusunda proje yapan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret düzenlenerek detaylı bilgiler alındı.

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