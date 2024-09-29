Siirt'te Patpat Uçurumdan Devrildi

Siirt’in Eruh Patpat Uçurumdan Devrildi 1 Yaralı

Siirt'te Patpat Uçurumdan Devrildi

Siirt’in Eruh ilçesinde ’patpat’ olarak bilinen tarım aracının uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuşdalı köyünde Tahir E. idaresindeki ’patpat’ olarak bilinen tarım aracı uçuruma devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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