Siirt'te Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde koyun yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Toytepe köyü mevkiinde yaşandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen koyun yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU RİSKLİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada kamyonette bulunan çok sayıda koyunun da telef olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

