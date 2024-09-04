Siirt'in Yeşil Altınında Hasat Zamanı: Doğanın Mucizesi, Yaşlanmayı Durduruyor
Siirt’te, Eylül ayının gelmesiyle birlikte taze fıstık tezgahlardaki yerini aldı. 300 TL’den alıcı bulan Siirt fıstığı, lezzeti kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Demir, magnezyum ve çinko açısından zengin olan bu değerli ürün, hem besleyici bir atıştırmalık hem de şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.
Siirt’in en önemli tarım ürünlerinden biri olan taze fıstık, bu yıl da hasat edilerek piyasaya sunulmaya başlandı. Çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan Siirt fıstığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hasadın Eylül ayı içerisinde tamamlanması beklenirken, fıstıklar bu yıl 300 TL’den alıcı buluyor.
BESLEYİCİLİĞİ VE LEZZETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kuruyemiş esnafı Ramazan Yılmaz, fıstık hasadının 15 Eylül’de başlayacağını belirterek, “Fiyatlar 300 TL’den başladı. Siirt halkı bu fıstığı çok seviyor. Kimisi yaş haliyle tüketmeyi tercih ediyor, bazıları ise kışlık olarak dolaplarına koyuyor. Fıstıklarımız özenle seçiliyor ve tezgahlara sunuluyor” dedi.
SAĞLIK İÇİN DOĞAL MUCİZE
Türkiye’nin "yeşil altını" olarak bilinen Siirt fıstığı, sağlığa sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. Protein, lif ve vitamin bakımından zengin olan bu değerli besin, özellikle güçlü bir B vitamini kaynağı. Mineraller, manganez ve çinko açısından da zengin olan fıstık, kalp sağlığını destekliyor ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
1. Kalp Sağlığını Destekler: Siirt fıstığı, kalp sağlığına faydalı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar içerir. Bu yağlar, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
2. Yaşlanmayı Yavaşlatır: E vitamini, resveratrol ve flavonoidler gibi antioksidanlarla dolu olan fıstık, hücre hasarını azaltarak yaşlanmayı yavaşlatabilir.
3. Lif Zengini: Yüksek lif içeriğiyle Siirt fıstığı, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.
Siirt fıstığı, sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.