Siirt'in Yeşil Altınında Hasat Zamanı: Doğanın Mucizesi, Yaşlanmayı Durduruyor

Siirt’in en önemli tarım ürünlerinden biri olan taze fıstık, bu yıl da hasat edilerek piyasaya sunulmaya başlandı. Çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan Siirt fıstığı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hasadın Eylül ayı içerisinde tamamlanması beklenirken, fıstıklar bu yıl 300 TL’den alıcı buluyor.

BESLEYİCİLİĞİ VE LEZZETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kuruyemiş esnafı Ramazan Yılmaz, fıstık hasadının 15 Eylül’de başlayacağını belirterek, “Fiyatlar 300 TL’den başladı. Siirt halkı bu fıstığı çok seviyor. Kimisi yaş haliyle tüketmeyi tercih ediyor, bazıları ise kışlık olarak dolaplarına koyuyor. Fıstıklarımız özenle seçiliyor ve tezgahlara sunuluyor” dedi.