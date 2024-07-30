Sigaraya Yeni Zam Geliyor... Marlboro, Winston, Parliament, Muratti, Tekel 2000, Kent Slim Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu
Nisan ve mayıs aşlarında peş peşe zamlanan sigara fiyatları, son olarak 3 Temmuz'da açıklanan ÖTV zammının ardından yeniden yükselmişti. En ucuz sigara fiyatının 70 liraya dayanmasının ardından vatandaşlar isyan ederken, sigara tiryakilerine bir kötü haber daha geldi. Sigara fiyatlarına Ağustos ayında 4 ile 5 lira arasında bir zam daha geleceğini açıkladı.
Türkiye'de yükselen enflasyon, iktidarın tütün ve alkol ürünlerine uyguladığı fahiş vergilerle birleşince son aylarda sigara fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu.
Yılın ilk aylarında yapılan zamların ardından nisan ve mayıs aylarında peş peşe zamlanan sigara fiyatları, 3 Temmuz'da açıklanan ÖTV rakamlarının ardından yeniden güncellenmişti. Her ay düzenli şekilde zamlanan sigara fiyatlarının Ağustos ayında da değişeceğini öğrenen milyonlarca sigara tüketicisi duruma isyan etti.
SİGARA FİYATLARINA AĞUSTOS AYINDA DEV ZAM
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ağustos ayında yeniden zam yapılacağını duyurdu ve tarih verdi.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ""Ortalama 4-5 TL'lik bir zam gelecek. Ağustos'un ilk iki haftası içinde uygulanacak" ifadelerini kullandı.
Zam açıklamasının ardından farklı sigara modellerinin güncel fiyat listesi merak konusu olurken, yapılacak zam sonrasında sigara fiyatlarının ne kadar yükseleceği belli oldu.
İŞTE ZAM SONRASI GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ
JTI Grubu:
WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 75 TL
WINSTON Slender : 77 TL
WINSTON : 80 TL
WINSTON Slims : 83 TL
WINSTON Xsence :85 TL
CAMEL Slender : 72 TL
CAMEL Deep Blue : 73 TL
CAMEL Black & White : 73 TL
CAMEL Yellow & Brown : 78 TL
LD Slims : 73 TL
LD : 73 TL
MONTE CARLO Slender : 72 TL
MONTE CARLO: 72 TL
CAMEL Yellow 100 (Gram): 150 TL
Philip Morris Grubu
PARLIAMENT Aqua Blue Slims sigara fiyatı: 78,00 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun Format) sigara fiyatı:78,00 TL
PARLIAMENT sigara fiyatı: 77,00 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE sigara fiyatı: 75,00 TL
MARLBORO Red Long sigara fiyatı: 76,00 TL
MARLBORO Red / Touch sigara fiyatı: 75,00 TL
MARLBORO TOUCH Blue / Gray / White sigara fiyatı: 75,00 TL
MARLBORO EDGE sigara fiyatı: 73,00 TL
MURATTI sigara fiyatı: 73,00 TL
MURATTI BLU sigara fiyatı: 72,00 TL
LARK sigara fiyatı: 72,00 TL
CHESTERFIELD sigara fiyatı: 71,00 TL
L&M sigara fiyatı: 71,00 TL
MARLBORO ROLL 50 tütün fiyatı:105,00
BAT Grubu:
Dunhill Double Blue: 84 TL
Kent Switch Dark Blue: 70 TL
Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 71 TL
Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 72 TL
Kent Blue, White: 76 TL
Kent Slims: 79 TL
Rothmans Tüm Ürünler: 67 TL
Tekel 2000 Tüm Ürünler: 66 TL
Tekel 2001 Tüm Ürünler: 70 TL
Viceroy Tüm Ürünler: 72 TL
Pall Mall Tüm Ürünler: 72 TL
Maltepe & Samsun: 72 TL
KT&G:
Raison Reserv Blue (King Size): 62 TL
Raison Reserv Gray (King Size): 62 TL
Raison T Black (King Size): 63 TL
Esse Brown (Süper Slim): 68 TL
Esse Blue (Süper Slim): 68 TL
Esse Xmell (Süper Slim): 70 TL
Esse Black (Süper Slim): 70 TL
Esse White (Süper Slim): 70 TL
Esse Reserv (Süper Slim): 72 TL