Sigaraya Yeni Zam Geliyor... Marlboro, Winston, Parliament, Muratti, Tekel 2000, Kent Slim Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu

Türkiye'de yükselen enflasyon, iktidarın tütün ve alkol ürünlerine uyguladığı fahiş vergilerle birleşince son aylarda sigara fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu.



Yılın ilk aylarında yapılan zamların ardından nisan ve mayıs aylarında peş peşe zamlanan sigara fiyatları, 3 Temmuz'da açıklanan ÖTV rakamlarının ardından yeniden güncellenmişti. Her ay düzenli şekilde zamlanan sigara fiyatlarının Ağustos ayında da değişeceğini öğrenen milyonlarca sigara tüketicisi duruma isyan etti.



SİGARA FİYATLARINA AĞUSTOS AYINDA DEV ZAM



Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ağustos ayında yeniden zam yapılacağını duyurdu ve tarih verdi.