Sigaradan Akaryakıta, Alkolden Zemzem Suyuna... Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!

Konya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

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Sigaradan Akaryakıta, Alkolden Zemzem Suyuna... Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 ev, 11 iş yeri ve 7 araca operasyon düzenledi.

ALKOL, ZEMZEM SUYU, AKARYAKIT...

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 139 bin 200 doldurulmuş makaron, 2500 paket sigara, 585 kilogram kıyılmış tütün, 115 cep telefonu, 745 litre akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 1910 litre sahte zemzem suyu ile yüzlerce elektronik eşya ele geçirildi.

Yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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