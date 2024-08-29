Şiddet Gören Kadının Yardım Çığlığı! 'Kimse Yok Mu' Diye Bağırdı, Yoldan Geçenler İzledi
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, eşi olduğu öğrenilen erkek tarafından darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.
İzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı bir erkek, eşini sokak ortasında darbetti.
Dehşet saçan adamın tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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