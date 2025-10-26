Sicillerinde Yok Yok! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Daha Türkiye'de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular için bir kez daha düğmeye bastı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyonların detaylarını X hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'DEMİRÖZLER' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs RUSYA’da

'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs ALMANYA’da,

'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı kültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,

'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

'Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

'Silahlı Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs BELÇİKA’da,

'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,

'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs RUSYA’da,

'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1 Suçluyu,



🟥 ALMANYA(3), GÜRCİSTAN(3), RUSYA(2), BELÇİKA ve BULGARİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.



🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile… pic.twitter.com/DJo8tkO1Sv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi