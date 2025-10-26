Sicillerinde Yok Yok! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Daha Türkiye'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 10 suçlunun daha yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Operasyonlar 5 ülkede gerçekleştirildi, şahısların suç kayıtları ise hayrete düşürdü.

Türkiye, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular için bir kez daha düğmeye bastı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyonların detaylarını X hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

  • 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'DEMİRÖZLER' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs RUSYA’da
  • 'Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan kırmızı kültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,
  • 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • 'Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
  • 'Silahlı Yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs BELÇİKA’da,
  • 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,
  • 'Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs RUSYA’da,
  • 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

