Sıcaktan bunalanlara müjde: Uzman isim tarih verdi, 8-9 derece birden düşecek!
Sıcaktan bunalanlara güzel haberi Prof. Dr. Orhan Şen verdi. Şen'in aktardığına göre 8-9 derece birden düşecek olan sıcaklıklar yüzleri güldürecek.
Türkiye, her yıl temmuz sonu ağustos başı yaşanan Eyyam-ı Bahur hava dalgasının etkisi altına girdi. Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle bazı illerde sokaklar boş kalırken, bazı kentlerde ise sıcaktan bunalanların adresi parklar oldu.
Boş sokaklarda kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Ekmeğini yakıcı güneş altında kazananların mesaisi ise sıcak havalarda daha da zorlaştı. Yaşlı, kronik hastalığı olanlar, çocuk ve hamileler için “mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarıları yapıldı.
PROF. DR. ŞEN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Eyyam-ı Bahur’un 6 Ağustos’a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sıcak hava dalgasının önümüzdeki 3 gün daha devam edeceğini açıklayan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti.