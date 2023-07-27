Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere yarın 14 ilde gök gürültülü sağanak yağış, 3 ilde ise yağmur bekleniyor.

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Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor! - Resim: 1

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası birçok ilde etkisini sürdürürken bazı illerde ise etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 27 Temmuz Perşembe günü 17 ilde yağış etkili olacak. 4 ilde yağmur beklenirken (Artvin, Kars, Çankırı, Eskişehir) diğer illerde ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor! - Resim: 2

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN İLLERİN HAVA DURUMU

Artvin: 29

Kars: 31

Çankırı: 40

Eskişehir: 38

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Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor! - Resim: 3

Edirne: 30

Tekirdağ: 28

Kırklareli: 28

Kocaeli: 31

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Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor! - Resim: 4

Yalova: 28

Bursa: 33

Bilecik: 35

Sakarya: 32

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