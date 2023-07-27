Sıcaktan bunalanlara iyi haber: 17 kente yağmur geliyor!

Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası birçok ilde etkisini sürdürürken bazı illerde ise etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 27 Temmuz Perşembe günü 17 ilde yağış etkili olacak. 4 ilde yağmur beklenirken (Artvin, Kars, Çankırı, Eskişehir) diğer illerde ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.