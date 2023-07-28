Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı
MGM, Afrika sıcaklarının ardından Karadeniz bölgesindeki 9 il için 'sarı' kodlu sağanak ve Karadeniz için fırtına uyarısı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz bölgesinin 9 kentinde etkili sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Artvin Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MGM'den yapılan 'sarı' kodlu ilk uyarı şöyle:
"Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (28.07.2023 Cuma) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü (28.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (28.07.2023 Cuma) ilk saatlerde batısında, sabah saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü (28.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."