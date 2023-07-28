Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz bölgesinin 9 kentinde etkili sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Artvin Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.