Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı

MGM, Afrika sıcaklarının ardından Karadeniz bölgesindeki 9 il için 'sarı' kodlu sağanak ve Karadeniz için fırtına uyarısı yayınladı.

Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz bölgesinin 9 kentinde etkili sağanak yağış görüleceğini duyurdu. Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Artvin Rize ve Trabzon'da kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı - Resim: 2

MGM'den yapılan 'sarı' kodlu ilk uyarı şöyle:

"Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı - Resim: 3

Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın (28.07.2023 Cuma) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü (28.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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Sıcaktan bunalanlara güzel haber: Meteoroloji'den 9 kent için sağanak uyarısı - Resim: 4

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (28.07.2023 Cuma) ilk saatlerde batısında, sabah saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Cuma günü (28.07.2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

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