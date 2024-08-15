Sıcaktan Bunalan Hayvana Tatlı Serinlik!

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda görevli, sıcaktan bunalan leyleği hortumla tuttuğu suyla serinletti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda çalışan bir görevli, yeşil alanı hortumla suladığı sırada yanına bir leylek geldi. Sıcaktan bunalan leylek sulama yapan görevlinin yanına yaklaşırken, görevli de hortumu leyleğe tutarak serinletti. Suyun altında serinleyen leylek, daha sonra uçarak uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son Güncelleme:
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
Japon Deprem Uzmanı 'Adana'dan Kıbrıs'a...' Diyerek Uyardı: O Fay Hattı Her An Kırılabilir! Japon Deprem Uzmanı 'Adana'dan Kıbrıs'a...' Diyerek Uyardı
Beşiktaş'taki Korkunç Kazaya Tepkiler Çığ Gibi! Suç Makinesi Tekrar Gözaltında Suç Makinesi Tekrar Gözaltında
Düğün Magandalarına Operasyon: 13 Kişi Yakalandı Düğün Magandalarına Operasyon: 13 Kişi Yakalandı
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu Diyarbakır'da Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Metrelerce Savruldu
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!