Sıcaktan Bitkin Düştü: Koruma Altına Alındı

Iğdır'da bitkin halde bulunan leylek, Hasanhan Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Leylek iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Sıcaktan Bitkin Düştü: Koruma Altına Alındı

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Aralık ilçesi, Hasanhan köyünde duyarlı vatandaşlar sıcaktan bitkin düştüğü tahmin edilen bir leylek buldu. Vatandaşlar leyleği Hasanhan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına teslim etti.

Ekipler leyleği teslim adlıktan sonra Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler leyleği teslim alarak bakım ve beslenmesini yaptı. Leylek iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: İHA

Huzur Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı Huzur Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı
AKP’li Mücahit Birinci, Instagram Yasağını Bu Sözlerle Savundu: Vatandaştan İnanılmaz Bir Destek Var AKP’li Birinci, Instagram Yasağını Bu Sözlerle Savundu
Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu Berk Atan'dan Gönül Dağı Kararı! TRT1 Dizisinin En Sevilen Oyuncusuydu
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bir Bebek Hayatını Kaybetti 45 Günde Atatürk Havalimanı'na Yapılan Hastane Bir Bebeğe Mezar Oldu!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi