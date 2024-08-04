Sıcaktan Bitkin Düştü: Koruma Altına Alındı

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Aralık ilçesi, Hasanhan köyünde duyarlı vatandaşlar sıcaktan bitkin düştüğü tahmin edilen bir leylek buldu. Vatandaşlar leyleği Hasanhan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına teslim etti.

Ekipler leyleği teslim adlıktan sonra Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler leyleği teslim alarak bakım ve beslenmesini yaptı. Leylek iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: İHA