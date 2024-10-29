Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Geliyor: Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! 'Son Günler...'
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini ancak 3 Kasım Pazar günü ciddi bir soğuma beklendiğini duyurdu. Özellikle Batı Karadeniz ve İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere bazı bölgelerde yağış öngörülüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerine de sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Prof. Dr. Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevcut sıcak havanın bu yılın son “güzel hava günleri” olduğunu belirtti.
Hava sıcaklıklarında Pazar günü itibarıyla 6 ila 7 derece arasında bir düşüş yaşanacağını ifade eden Şen, soğuma sürecinin Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağmurla kendini göstereceğini söyledi.
KAR YAĞIŞI GELİYOR
Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise ilk kar yağışının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde kar yağışı görülebileceğini ifade eden Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.
ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hafta boyunca genel olarak mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hâkim olacağını, ancak Pazar günü beklenen düşüşle birlikte birçok bölgede hava koşullarının değişeceğini duyurdu. Vatandaşlara şemsiyelerini hazırlamaları, sıcaklıkların düşüşü ve yağışlarla birlikte kalın giyinmeleri tavsiye ediliyor.