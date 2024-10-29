Sıcaklıklar Düşüyor, Kar Geliyor: Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi! 'Son Günler...'

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise ilk kar yağışının beklendiği bilgisi paylaşıldı. Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde kar yağışı görülebileceğini ifade eden Şen, "Yurtta pazar gününe kadar güzel hava günleri devam edecek. Bu hafta bu senenin son 'güzel hava günleri' olacak gibi. Pazar günü hava 6-7 derece soğuyacak ve Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli yağmur gelecek. Karadeniz'in iç ve yükseklerinde kar yağışı görülecek" diye yazdı.