Sıcaklar Vurdu, Mahsulün Yarısı Yandı: Bu Yıl Sofralara Çok Pahalıya Gelecek

Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayan Polatlı'da aşırı sıcaklar, mahsulün yanmasına neden oldu. Rekoltede yüzde 70 düşüş beklenirken, tarladan 6 liraya çıkan soğan, kış aylarında 20 lirayı bulacak.

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Sıcaklar Vurdu, Mahsulün Yarısı Yandı: Bu Yıl Sofralara Çok Pahalıya Gelecek - Resim: 1

Türkiye'nin soğan deposu olarak gösterilen Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle soğanlar tarlada yanarken rekolte de geçtiğimiz yıla göre yüzde 70'lik düşüş bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN SOĞAN İHTİYACININ YÜZDE 36'SINI KARŞILIYOR

Polatlı, soğan tarlaları ve depolarıyla Türkiye'nin önde gelen soğan üretim merkezleri arasında yer alıyor. 2021 yılında tescil edilen “Polatlı Soğan”ı Türkiye'nin soğan ihtiyacının da yüzde 36'sını karşılıyor.

SOĞANI SICAKLAR VURDU

İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerinin en fazla hissedildiği Türkiye'de soğanı sıcaklıklar vurdu. Her yıl Ağustos ayında mahsul edilen soğanlar, bu yılın aynı ayında toplanamadan tarlada kaldı. Polatlı'nın Ilıca mahallesinde çiftçilik yapan Hayri Yürekli, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı” ifadesini kullandı.

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