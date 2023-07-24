Sıcak havaya mola: İstanbul ve Ankara dahil birçok kente 'sağanak' uyarısı
Meteoroloji 24 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklara 1 günlük yağmur molası geliyor. Bugün İstanbul, Bursa ve Trabzon dahil birçok ile sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 36°C
Az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 34°C
Az bulutlu ve açık