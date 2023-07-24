Sıcak havaya mola: İstanbul ve Ankara dahil birçok kente 'sağanak' uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı