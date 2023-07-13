Sıcak havanın bunalttığı İstanbul'da barajlarda son durum

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da iyice hissedilmeye başlandı. Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 41.89 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 71.51 olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 23.19

Büyükçekmece Barajı yüzde 23.88

Darlık Barajı yüzde 58.19

Istrancalar Barajı yüzde 34.78

Kazandere Barajı yüzde 6.6

Elmalı Barajı yüzde 33.26

Ömerli Barajı yüzde 74.21

Pabuçdere Barajı yüzde 4.6

Sazlıdere Barajı yüzde 25.73

Terkos Barajı yüzde 31.53

Kaynak: İHA