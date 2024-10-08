Sıcak Havalar Nedeniyle Sahiller Doldu Taştı

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA