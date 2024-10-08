Sıcak Havalar Nedeniyle Sahiller Doldu Taştı

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 32 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

Sıcak Havalar Nedeniyle Sahiller Doldu Taştı

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!
Kuşadası Sokak Festivali'ne Geri Sayım Başladı Kuşadası Sokak Festivali'ne Geri Sayım Başladı
Çorum Halkından Destek! Maket Gemiler Suya Bırakıldı Çorum Halkından Destek! Maket Gemiler Suya Bırakıldı