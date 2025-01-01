Sibirya Değil Türkiye! Sıcaklık Eksi 15’e Düştü, Nehirden Su Değil Buz Aktı, Koskoca Kent Siste Kayboldu

Kış aylarının etkisin tam anlamıyla göstermeye başladığı Ağrı’da soğuk hava, gündelik hayatı zorlaştırdı. Ağrı’da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, kenti adeta dondurdu.

ARAÇLARA BATTANİYEYE SARILDI

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri’nde buz kütleleri oluşarak akmaya başladı. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte, sert kış koşulları halkı zorladı.

İş yerlerinin ve araç camlarının buz tuttuğu Ağrı’da, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla kapladı.

Buzla kaplanan Murat Nehri ve sisin etkisiyle görünmez hale gelirken, nehrin yüzeyinde oluşan buz kütleleri soğuğun etkisini bir daha gösterdi.

“HİSSEDİLEN SICAKLIK DAHA HAFİF”

Kent sakinlerinden Rıza Boğa, eski kışların daha sert geçtiğini belirterek “Şu an hava çok soğuk ama eskisi gibi kar yağışı ve kuru soğuk yok. Termometreler eksi 15 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık daha hafif. Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı” dedi.

Kaynak: AA