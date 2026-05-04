Siber Suçlarla Mücadele Operasyonunda 127 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, siber suçlarla mücadele kapsamında 24 il merkezli son 5 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 212 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

24 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 127’si tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Bakanlık, düzenlenen operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi."

Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

