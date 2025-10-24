Siber Güvenlik Başkanlığı'na Yeni Atama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, bazı kamu kurumlarına yeni atamalar gerçekleştirildi. Kararlara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı’na Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı’na Davut Öksüz atandı.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine medya ve iletişim sektöründe başlayan Önal, 1994 yılından itibaren televizyon reklam satışlarında farklı pozisyonlarda görev aldı.

2007 yılında ATV Televizyonu ve Merkez Reklam’dan sorumlu Grup Koordinatörü olarak göreve başlayan Önal, Çalık Holding’in medya grubunu satın almasıyla Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanlığı’na yükseldi. 2015 yılına kadar ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği gibi üst düzey görevlerde bulundu.

Önal, Show TV ve Digitürk’teki yönetim deneyimleriyle dikkat çekti. Özellikle Digitürk’ün BeIN Grubu’na satış sürecini yönetmesi, medya sektöründeki kritik projelerden biri olarak öne çıktı.

2016 yılında Türk Telekom’a geçen Ümit Önal, Satış ve Müşteri Hizmetleri ile Pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yaptı. 2019 yılından itibaren CEO olarak Türk Telekom’u yöneten Önal, şirketin halka arz sonrası en başarılı büyüme performansına liderlik etti. Ayrıca TVYD ve RVD yönetim kurullarında aktif rol alıyor.

Kariyerinde dijital ve teknolojik dönüşüm projelerine öncülük eden Ünal, evli ve üç kız çocuğu babası.

Kaynak: Haber Merkezi