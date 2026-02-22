Siber Çetelere Ağır Darbe: 181 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 28 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 181’inin tutuklandığını açıkladı. 87 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yatırım, düşük faizli kredi, bungalov kiralama ve ürün satışı temalarıyla dolandırıcılık yaptığı; mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Ayrıca yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para transferine aracılık ettikleri, POS tefeciliği yaptıkları ve kişisel verileri yasa dışı şekilde paylaştıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 3 şirket, 1 futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bakanlık, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA