Show TV'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Bahar'a Bomba Transfer: Rolü Belli Oldu
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, oyuncu kadrosuna önemli bir isim daha katıyor. Diziye önümüzdeki hafta psikiyatr Tolga karakteri ile başarılı oyuncu dahil oluyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'de, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı "Bahar", yayınlandığı günden beri büyük ilgi görüyor. Dizinin ikinci sezonu da aynı başarıyı yakalayarak salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetip Deniz Akçay’ın ise yazdığı Bahar dizisinin hikâyesine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki hafta psikiyatr Tolga karakteri ile başarılı oyuncu Emre Karayel, diziye dahil olacak. Bu gelişmeyle birlikte, bir dönem "Bir Kadın, Bir Erkek" dizisinde unutulmaz bir ikili olan Demet Evgar ve Emre Karayel, yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya gelecek.
"Bahar" dizisine katılacak olan Emre Karayel, dizide "Tolga" karakterine hayat verecek. Psikiyatr olan Tolga karakteri, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Çağla ile yakın bir ilişki kuracak. Bu yeni gelişme, dizinin heyecanını daha da artırması bekleniyor.