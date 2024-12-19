Show TV'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Bahar'a Bomba Transfer: Rolü Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önümüzdeki hafta psikiyatr Tolga karakteri ile başarılı oyuncu Emre Karayel, diziye dahil olacak. Bu gelişmeyle birlikte, bir dönem "Bir Kadın, Bir Erkek" dizisinde unutulmaz bir ikili olan Demet Evgar ve Emre Karayel, yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya gelecek.